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أخبار عاجلة
السويد تُعلن عن تقديم 47 مليون يورو كمساعدات إنسانية لأوكرانيا
Lebanon 24
01-03-2022
|
10:39
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