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الطاقة الأميركية: الولايات المتحدة ستطلق بشكل مبدئي 30 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
01-03-2022 | 11:53
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