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نائبة الرئيس الأميركي: سنساعد الدول المجاورة لأوكرانيا في استقبال اللاجئين (العربية)

Lebanon 24
01-03-2022 | 13:58
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