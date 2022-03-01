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البنتاغون: تقديرات بمقتل 1500 جندي على كل جانب خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا

Lebanon 24
01-03-2022 | 18:30
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