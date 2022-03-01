أخبار عاجلة

سفيرة بريطانيا في واشنطن: نعمل لإيصال الإمدادات لأوكرانيا عبر قنوات آمنة ومناطق لا نعتقد أن الروس يعملون فيها

Lebanon 24
01-03-2022 | 19:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
واشنطن: نعمل مع الأوروبيين لتحديد قائمة البنوك الروسية المحرومة من "سويفت"
lebanon 24
02/03/2022 07:38:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مظاهرات في واشنطن ونيويورك دعما لأوكرانيا وتنديدا بالهجوم الروسي
lebanon 24
02/03/2022 07:38:41 Lebanon 24 Lebanon 24
دبلوماسيون: واشنطن تطلب التصويت على قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا
lebanon 24
02/03/2022 07:38:41 Lebanon 24 Lebanon 24
جونسون: سنعمل على عزل البنوك الروسية عن بريطانيا (العربية)
lebanon 24
02/03/2022 07:38:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
00:37 | 2022-03-02
00:23 | 2022-03-02
00:22 | 2022-03-02
00:13 | 2022-03-02
23:50 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website