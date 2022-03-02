أخبار عاجلة

هيئة الأركان الأوكرانية: نجحنا في صد هجمات القوات الروسية على عدة مناطق وتمكنا من إبطاء تقدمها

Lebanon 24
02-03-2022 | 01:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية فشلت في الاستيلاء على المراكز الإقليمية في خاركيف وتشيرنيهيف
lebanon 24
02/03/2022 10:54:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة أركان الجيش الأوكراني: القوات الروسية لا تزال تحاول تحقيق مكاسب في بعض المناطق
lebanon 24
02/03/2022 10:54:22 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: القوات الروسية تخطط لشن هجمات أعنف على المدن الأوكرانية (العربية)
lebanon 24
02/03/2022 10:54:22 Lebanon 24 Lebanon 24
انترفاكس: اتصال بين رئيسي هيئة الأركان الروسية والأميركية حول الأزمة الأوكرانية (العربية)
lebanon 24
02/03/2022 10:54:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
03:47 | 2022-03-02
03:44 | 2022-03-02
03:43 | 2022-03-02
03:42 | 2022-03-02
03:36 | 2022-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website