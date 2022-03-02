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البحرية الأوكرانية: إغلاق الملاحة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود لسلامة الملاحة المدنية

Lebanon 24
02-03-2022 | 01:33
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