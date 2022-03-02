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عدد من الطلاب يعتصمون امام معهد طرابلس الفني في ابي سمراء احتجاجا على رفع وزير التربية رسم الشهادات

Lebanon 24
02-03-2022 | 02:26
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