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كييف تقول إن المفوضية الأوروبية تقترح حماية مؤقتة للأشخاص الهاربين من أوكرانيا

Lebanon 24
02-03-2022 | 03:20
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