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النفط الخام الأميركي يرتفع أكثر من 7 دولارات إلى نحو 111 دولارا للبرميل

Lebanon 24
02-03-2022 | 03:23
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