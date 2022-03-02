الرئيس عون: يؤسفني أن قسماً كبيراً من اللبنانيين مسؤولين وإعلاميين يجهلون الدستور ويغرقون في تصاريح مؤذية وطنياً تجاه موقع الرئيس ودوره وقَسَمه

Lebanon 24