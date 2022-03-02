أخبار عاجلة

الرئيس عون: يؤسفني أن قسماً كبيراً من اللبنانيين مسؤولين وإعلاميين يجهلون الدستور ويغرقون في تصاريح مؤذية وطنياً تجاه موقع الرئيس ودوره وقَسَمه

Lebanon 24
02-03-2022 | 04:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عون : يؤسفني تجاهل الدستور من مسؤولين واعلاميين والغرق في تصاريح مؤذية
lebanon 24
02/03/2022 13:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: الرئيس يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء واخيراً مجلس النواب بشروط المادة ٥٢ من الدستور
lebanon 24
02/03/2022 13:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد وحركة المرور كثيفة في المحلة
lebanon 24
02/03/2022 13:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تابع مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الاجراءات التي اعتُمدت للاهتمام بأوضاع اللبنانيين في أوكرانيا نتيجة التطورات الجارية
lebanon 24
02/03/2022 13:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:48 | 2022-03-02
06:45 | 2022-03-02
06:44 | 2022-03-02
06:43 | 2022-03-02
06:42 | 2022-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website