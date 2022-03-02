عون: الرئيس يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء واخيراً مجلس النواب بشروط المادة ٥٢ من الدستور

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