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هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل أكثر من 2000 أوكراني وإخماد 400 حريق منذ بداية الهجوم الروسي على البلاد

Lebanon 24
02-03-2022 | 05:40
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