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إرتفاع أسعار الطاقة يرفع نسبة التضخم بمنطقة اليورو لرقم قياسي عند 5.8%

Lebanon 24
02-03-2022 | 05:58
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