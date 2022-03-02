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رشدي من بعبدا: من المهم بالنسبة الى الرئيس عون دعم الخدمات الأساسية للشعب اللبناني بما في ذلك قطاعي الصحة والتربية والتعليم إضافة الى الطاقة والعمل على انعاش القطاع الخاص

Lebanon 24
02-03-2022 | 06:18
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