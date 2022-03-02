أخبار عاجلة

ملك البحرين يصل إلى الرياض وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه

Lebanon 24
02-03-2022 | 08:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عون أبرق الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهنئاً بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية
lebanon 24
02/03/2022 18:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء السعودية: ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي يؤكدان أن الأعمال الإرهابية التي استهدفت السعودية والإمارات ستزيد من عزم البلدين على الاستمرار في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية العدوانية التي تنفذها قوى الشر والإرهاب
lebanon 24
02/03/2022 18:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي ونظيره البحريني يؤكدان على أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق الثنائي بين البلدين وتعزيز التعاون والتشاور تجاه القضايا الإقليمية والدولية
lebanon 24
02/03/2022 18:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إردوغان وولي العهد السعودي في قطر.. تساؤلات حول توقيت الزيارة و"اللقاء المرتقب"
lebanon 24
02/03/2022 18:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:47 | 2022-03-02
11:45 | 2022-03-02
11:38 | 2022-03-02
11:37 | 2022-03-02
11:28 | 2022-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website