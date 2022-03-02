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مسلّح يهاجم طلابًا جامعيين بسكّين في جامعة "لو مان" في فرنسا ويُصيب 4 قبل اعتقاله

Lebanon 24
02-03-2022 | 09:43
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