أخبار عاجلة

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس: نراقب عن كثب تصرفات روسيا للتأكد من احتمال استهداف المدنيين بشكل متعمد

Lebanon 24
02-03-2022 | 09:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نائبة الرئيس الأميركي: هدف العقوبات ردع روسيا وستكون الأكبر والأقسى وتستهدف شركات مالية وأفرادا روسا (الجزيرة)
lebanon 24
02/03/2022 18:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نائبة بايدن كامالا هاريس ستلتقي الرئيس الأوكراني على هامش قمة ميونيخ للأمن
lebanon 24
02/03/2022 18:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي يؤكّد لدى استقباله المستشار الألماني أنّ الولايات المتحدة وألمانيا تعملان "بشكل منسّق" في مواجهة روسيا (الحرة)
lebanon 24
02/03/2022 18:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة وزير الخارجية الأميركية: أعددنا 18 احتمالًا للرد على غزو روسيا المحتمل لأوكرانيا
lebanon 24
02/03/2022 18:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:54 | 2022-03-02
11:47 | 2022-03-02
11:45 | 2022-03-02
11:38 | 2022-03-02
11:37 | 2022-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website