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روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وأريتريا وسوريا ترفض التصويت على القرار الأممي الذي يستنكر الحرب على أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
02-03-2022 | 12:14
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