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نصرالله: عملية اختيار الاشخاص من قبل حزب الله يخضع للكثير من التدقيق ونستفيد من استطلاعات الراي من قبلنا وقبل غيرنا

Lebanon 24
02-03-2022 | 14:12
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