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مصدر في البيت الأبيض: إدارة بايدن تفكر بتقديم مساعدات عسكرية هجومية لأوكرانيا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
02-03-2022 | 23:41
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