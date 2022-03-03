أخبار عاجلة

رئيس وزراء المجر: مشروع توسعة محطة الطاقة النووية بمساعدة روسيا يجب أن يستمر

Lebanon 24
03-03-2022 | 01:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء المجري: مستعدون لمساعدة أوكرانيا لإجراء محادثات مع روسيا
lebanon 24
03/03/2022 13:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تبلغ وكالة الطاقة الذرية بسيطرتها على المنطقة المحيطة بمحطة "زابوريجيا" الأوكرانية للطاقة النووية
lebanon 24
03/03/2022 13:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء إيطاليا: يجب عدم فرض عقوبات على روسيا في مجال الطاقة (العربية)
lebanon 24
03/03/2022 13:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء المجري: يجب استمرار الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي واستخدام أدواتنا لنزع فتيل الأزمة (الجزيرة)
lebanon 24
03/03/2022 13:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:36 | 2022-03-03
06:33 | 2022-03-03
06:33 | 2022-03-03
06:30 | 2022-03-03
06:27 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website