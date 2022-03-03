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وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تتخذ إجراءات لضمان سلامة المدنيين في أوكرانيا

Lebanon 24
03-03-2022 | 01:52
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