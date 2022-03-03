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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا ستقترح قرارا في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا
Lebanon 24
03-03-2022
|
02:10
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