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رئيس الأركان الأوكراني: أسقطنا للتو طائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوي سو-30 فوق مدينة إربين غرب كييف

Lebanon 24
03-03-2022 | 03:30
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