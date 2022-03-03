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الرئيس عون استقبل سفيرة فرنسا في لبنان السيدة ان غرييو وعرض معها الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية الفرنسية والتطورات العسكرية في اوكرانيا

Lebanon 24
03-03-2022 | 03:32
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