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لافروف: جهود الوساطة للرئيس الفرنسي مرحب بها والرئيس بوتين شرح له مرارا كيف ترى موسكو حلّ الأزمة

Lebanon 24
03-03-2022 | 05:08
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