المطارنة الموارنة: نعرب عن حزننا لفشل المحاولات السياسية والدبلوماسية من أجل تجنب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ونعتبر أنّ ما تخلفه من ضحايا وخراب دليل على الاستسلام لمنطق النزاع والعنف

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