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المطارنة الموارنة: لتعزيز الأجواء السياسية والأمنية الكفيلة بإجراء الانتخابات على قواعد الحرية والديمقراطية وندعو المسؤولين إلى عدم ربط الطموحات الانتخابية بالإضرار بالمالية العامة والتعيينات الإدارية

Lebanon 24
03-03-2022 | 05:38
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