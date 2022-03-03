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المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: بعثة أولية للمحكمة توجهت لأوكرانيا لبدء تحقيقات بجرائم حرب محتملة

Lebanon 24
03-03-2022 | 06:49
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