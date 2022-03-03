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أخبار عاجلة
المجر ترفض اقتراح المفوضية الأوروبية بمنح الحماية المؤقتة للاجئين القادمين من أوكرانيا
Lebanon 24
03-03-2022
|
06:54
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