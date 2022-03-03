أخبار عاجلة

البيت الأبيض: بايدن سيبحث مع رؤساء وزراء أستراليا والهند واليابان تداعيات الحرب على المحيطين الهندي والهادئ

Lebanon 24
03-03-2022 | 08:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزراء خارجية أستراليا والهند وأميركا واليابان يبحثون في ملبورن "احتواء النفوذ الصيني"
lebanon 24
03/03/2022 19:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن يقول إنّه سيبحث مع المستشار الألماني في البيت الأبيض الأزمة الأوكرانية
lebanon 24
03/03/2022 19:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن وأمير قطر سيبحثان دعم الشعب الأفغاني وتعزيز التعاون التجاري بين واشنطن والدوحة
lebanon 24
03/03/2022 19:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن أبلغ رئيس وزراء إثيوبيا قلقه من استمرار الأعمال العدائية في تيغراي (العربية)
lebanon 24
03/03/2022 19:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:17 | 2022-03-03
12:15 | 2022-03-03
12:09 | 2022-03-03
12:05 | 2022-03-03
11:59 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website