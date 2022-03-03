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رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: أدعم حظر استيراد النفط والغاز الروسيين (الجزيرة)

Lebanon 24
03-03-2022 | 11:44
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