أخبار عاجلة

وكالة الأنباء السعودية: الأمير محمد بن سلمان أبلغ بوتين حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق النفط (الشرق)

Lebanon 24
03-03-2022 | 12:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الروسية: بوتين أبلغ الأمير محمد بن سلمان أنه من غير المقبول تسييس قضايا إمدادات الطاقة العالمية (الشرق)
lebanon 24
04/03/2022 01:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عون أبرق الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهنئاً بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية
lebanon 24
04/03/2022 01:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية "سانا" تقول إن القوات الأميركية تبني مصفاة للنفط شمال شرق سوريا (الشرق)
lebanon 24
04/03/2022 01:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك سلمان‬⁩: استقرار سوق ⁧‫النفط‬⁩ وتوازنه من ركائز استراتيجية الطاقة ⁧‫السعودية‬⁩
lebanon 24
04/03/2022 01:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:49 | 2022-03-03
18:49 | 2022-03-03
18:48 | 2022-03-03
18:41 | 2022-03-03
18:40 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website