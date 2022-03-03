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رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيه للـ"أم تي في": هناك مرحلة جديدة بعد نهاية عهد الرئيس عون لا نعرف ملامحها بعد وعلى اللبنانيين التفاؤل

Lebanon 24
03-03-2022 | 14:12
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"لبنان٢٤": الرئيس سعد الحريري يترأس عند الساعة 4 اجتماعاً لكتلة "المستقبل" النيابية، وسيكون هناك نقاش مستفيض عن الانتخابات النيابية، وسيتم وضع تصور للمرحلة المقبلة المرتبطة ب"التيار".
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