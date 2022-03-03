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فرنجية: لن أشحذ الرئاسة من أحد وملتزم بما انا مقتنع به والمصالحة بيني وبين جعجع وجدانية

Lebanon 24
03-03-2022 | 15:03
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