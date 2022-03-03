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فرنجية: هناك مشكلة وطنية ضد فايز كرم بعد أن اعترف وحوكم بالعمالة لإسرائيل. ولا أعرف كيف سيتحالف حزب الله مع التيار الوطني الحر في ظل ترشيح فايز كرم

Lebanon 24
03-03-2022 | 15:24
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