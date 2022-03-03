أخبار عاجلة

فرنجية: انفجار مرفأ بيروت كارثة وطنية كبرى ويجب أن يشمل التحقيق الجميع من دون أي استثناء

Lebanon 24
03-03-2022 | 16:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
فرنجية: لماذا لم يتم استدعاء وزير العدل السابق سليم جريصاتي في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؟
lebanon 24
04/03/2022 01:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في عظة الأحد: نصلّي لكي يُصغي المسؤولون إلى إلهامات الله خصوصاً الذين يستعملون نفوذَهم السياسي لعرقلة اجتماع مجلس الوزراء وسير التحقيق العدليّ في كارثة انفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
04/03/2022 01:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية أهالي انفجار مرفأ بيروت تدعو الجميع إلى التظاهر يوم الأحد
lebanon 24
04/03/2022 01:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي : لا مقايضة بين تفعيل الحكومة والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
04/03/2022 01:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:49 | 2022-03-03
18:49 | 2022-03-03
18:48 | 2022-03-03
18:41 | 2022-03-03
18:40 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website