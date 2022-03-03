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المستشار الألماني أولاف شولتز: روسيا لم تعلّق إمدادات الغاز إلى ألمانيا وبدأنا بالفعل بتأمين الغاز من دول أخرى

Lebanon 24
03-03-2022 | 17:15
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