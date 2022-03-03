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"واشنطن بوست" عن مسؤول في خيرسون: الغذاء والدواء ينفدان لدينا ولا يمكننا الصمود بهذا الشكل أكثر من 4 أيام

Lebanon 24
03-03-2022 | 17:35
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