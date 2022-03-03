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وزارة الأمن الداخلي الأميركية: منح الأوكرانيين حق الاستفادة من برنامج الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرا

Lebanon 24
03-03-2022 | 17:50
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