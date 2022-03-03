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"رويترز" عن وزير النقل الكندي: احتجزنا طائرة مستأجرة تحمل مواطنين روس في مطار "يلونايف" شمال غربي البلاد

Lebanon 24
03-03-2022 | 18:40
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