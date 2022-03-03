أخبار عاجلة

الطوارئ الأوكرانية: طواقم الإطفاء دخلت محطة زابوريجيا لإخماد الحريق

Lebanon 24
03-03-2022 | 22:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
سلطات الطوارئ الأوكرانية تعلن إخماد الحريق الذي نشب في محطة "زابوروجيا" النووية
lebanon 24
04/03/2022 10:09:36 Lebanon 24 Lebanon 24
فرق الإطفاء الأوكرانية تتمكن من وقف تمدد حريق محطة زابوريجيا النووية
lebanon 24
04/03/2022 10:09:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الحريق.. كشف حالة مفاعلات محطة زابوريجيا النووية
lebanon 24
04/03/2022 10:09:36 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات المحلية الأوكرانية: القوات العسكرية الروسية باتت تسيطر على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
lebanon 24
04/03/2022 10:09:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
02:51 | 2022-03-04
02:44 | 2022-03-04
02:43 | 2022-03-04
02:20 | 2022-03-04
02:18 | 2022-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website