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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا بأن الحريق في محطة زابوريجيا النووية لم يؤثر في المعدات "الأساسية"

Lebanon 24
04-03-2022 | 01:00
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