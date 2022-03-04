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وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي: الهجمات الروسية الأخيرة في أوكرانيا "مقلقة للغاية وتشكل خطرا"

Lebanon 24
04-03-2022 | 01:37
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