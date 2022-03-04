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طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع السيارات باستثناء الشاحنات وطريق ترشيش زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي (التحكم المروري)
Lebanon 24
04-03-2022
|
02:16
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طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات وطريق ترشيش زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية (التحكم المروري)
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