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وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 1812 منشأة عسكرية أوكرانية حتى الآن خلال عمليتها العسكرية المستمرة

Lebanon 24
04-03-2022 | 05:16
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