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أمين عام "الناتو": ندعو بوتين للانخراط في مسار الدبلوماسية ووقف الحرب فورا من دون شروط

Lebanon 24
04-03-2022 | 08:02
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