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البنتاغون لـ"سي ان ان": لن نقاتل في أوكرانيا ولكن سنوفر الدعم العسكري والإنساني

Lebanon 24
04-03-2022 | 08:52
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