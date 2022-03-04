الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: للإهتمام بأوضاع اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا ومعالجة شؤونهم وتأمين نقلهم الى لبنان وتوفير المساعدة العاجلة لهم

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