أخبار عاجلة

الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: للإهتمام بأوضاع اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا ومعالجة شؤونهم وتأمين نقلهم الى لبنان وتوفير المساعدة العاجلة لهم

Lebanon 24
04-03-2022 | 09:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون تابع مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الاجراءات التي اعتُمدت للاهتمام بأوضاع اللبنانيين في أوكرانيا نتيجة التطورات الجارية
lebanon 24
04/03/2022 20:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: لضرورة تفعيل عمل الوزارات لا سيما الخدماتية التي هي على تماس مباشر مع المواطنين
lebanon 24
04/03/2022 20:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون رحّب في مستهل الجلسة بالوزراء بعد طول انقطاع تجمد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء وان استمر عمل الوزراء افرادياً او عبر اللجان الوزارية
lebanon 24
04/03/2022 20:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تمنى المجلس الشرعي على الرئيس ميقاتي توجيه دعوة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الوقت الذي يراه مناسبا لمعالجة كل الأزمات المتنوعة التي يمر بها لبنان داخليا وخارجياً واتخاذ القرارات الجامعة في مجلس الوزراء المكان الطبيعي لتنفيذ بنود البيان الوزاري وحل
lebanon 24
04/03/2022 20:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:48 | 2022-03-04
13:47 | 2022-03-04
13:34 | 2022-03-04
13:30 | 2022-03-04
13:27 | 2022-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website